POL-HRO: Rentnerin bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) - Im Rostocker Stadtteil Reutershagen sind am heutigen Dienstagvormittag ein Pkw und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 09:40 Uhr. In der Straße An der Jägerbäk stieß ein Pkw Seat mit der Straßenbahn zusammen. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrer des Seat ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der Mann aus Polen musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ein ...

