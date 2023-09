Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind verletzt sich bei Sturz mit dem Fahrrad

Hamm-Westen (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen wurde am Freitag, 01. September, gegen 16 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Alsenstraße verletzt. Die Radfahrerin befuhr die Alsenstraße auf dem Gehweg in östliche Richtung. Während der Fahrt rutschte sie mit den Füßen von den Pedalen und kam in der Folge ins Schwanken. Das Mädchen verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte sie seitlich mit dem vorbeifahrenden VW Golf eines 51-Jährigen. Durch den Sturz verletzte sich das Kind leicht. Es wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem es ambulant behandelt wurde. Am Fahrrad und an dem Pkw entstand geringer Sachschaden. (rs)

