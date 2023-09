Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 22 neue Gesichter bei der Polizei Hamm

Hamm (ots)

Polizeipräsident Thomas Kubera begrüßte am Freitag, 1. September, im Innenhof des Polizeipräsidiums Hamm die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Wir freuen uns über 22 neue Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gemeinsam weiterhin für die Sicherheit in Hamm sorgen werden. Alles was wir tun, tun wir für die Menschen in dieser Stadt", so Thomas Kubera in seiner Begrüßungsrede.

Elf Polizistinnen und Polizisten und eine Regierungsinspektorin kommen mit einem "frisch gebackenen" Bachelor-Abschluss - hinter ihnen liegen drei Jahre Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.

Zehn weitere Kolleginnen und Kollegen haben sich aus anderen Behörden nach Hamm versetzen lassen. Sie alle werden in den Polizeiwachen Mitte und Bockum-Hövel sowie bei der Kriminalpolizei und in der Verwaltung eingesetzt.(hei)

