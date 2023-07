POL-NOM: Diebstahl von Werkzeugen aus einem Kellerraum

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, Fronhof ( Parkplatz Domänenhof). Zeit: Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 08:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an dem Geldausgabeautomaten der dortigen Postfiliale zu schaffen. Es wurden Veränderungen am Ausgabefach vorgenommen, so dass eventuell Banknoten von Kunden abgefangen wurden. Ermittlungen ...

