POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am Dienstag (16.05.) kam es in der Vogelsbergstraße zwischen 16:20 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Straßenrand geparkter grauer Audi A6 Avant beschädigt wurde. Der bislang noch unbekannte Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug anschließend weg. Die Polizei Bensheim sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und/oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Mitteilungen bitte an die Polizei Bensheim unter der Tel. Nr. 06251/8468-0.

