Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mossautal/Oberzent: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Odenwaldkreis (ots)

Am Samstag (20.05.2023) kam es im Odenwaldkreis zu mehreren Verkehrsunfällen mit teils Schwerverletzten.

Gegen 10:25 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach die B460 von Hiltersklingen in Fahrtrichtung Wegscheide mit seinem Motorrad. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er während eines Überholvorgangs einen 20-jährigen Odenwälder, der gerade mit seinem landwirtschaftlichen Gespann nach links abbog, es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde unter dem Anhänger des Gespanns eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der junge Mann schwerverletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis die L3410 von Rothenberg in Fahrtrichtung Beerfelden mit seinem Motorrad. Laut ersten Ermittlungen setzte der junge Mann in einem Kurvenbereich zum Überholen eines Pkw mit Pferdeanhänger an und geriet hierbei zu weit auf die Gegenfahrbahn. Hier befuhr ein 28-jähriger Heidelberger, zusammen mit einer 27-Jährigen, die gleiche Strecke in entgegenkommender Fahrtrichtung, ebenfalls mit einem Motorrad. Beide Fahrzeuglenker konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern, die Motorräder überschlugen sich teils mehrfach. Hierbei wurde der junge Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis leicht verletzt, die beiden Unfallgegner schwer, sodass auch hier wieder der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell