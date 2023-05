Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Über rote Ampel gefahren, vier Verletzte

B 44, Höhe Helvetia Parc (ots)

Vier Verletzte und etwa 18.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag (19.05.) gegen 22.20 Uhr auf der Bundesstraße 44 in Höhe des Helvetia Parcs. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Darmstadt fuhr auf der Bundesstraße 44 aus Groß-Gerau in Richtung Büttelborn. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Rüsselsheim stand im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 44 / Helvetiastraße. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah der Autofahrer aus Darmstadt eine rote Ampel. Als der Autofahrer aus Rüsselsheim bei grün in den Kreuzungsbereich fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

