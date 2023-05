Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 45-Jährige schwer verletzt

Polizei nimmt 26 Jahre alten Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots)

Nachdem eine 45 Jahre alte Frau am Donnerstagmittag (18.5.) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, nahm die Polizei einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 14.15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und gaben an, dass ein Mann in der Berliner Allee eine Frau angegriffen und diese im Bereich ihres Halses verletzt haben soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen umgehend fest. Die 45 Jahre alte Frau musste aufgrund ihrer erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach aktuellem Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die beiden Personen sollen sich gekannt haben.

Die Hintergründe und Umstände der Tat müssen noch ermittelt werden. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige soll noch heute (19.5.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 26-Jährigen den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung beantragt.

In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 10 in Darmstadt nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten unter der Rufnummer 06151/969-0 sich bei den Ermittlerinnen und Ermittler zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell