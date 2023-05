Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach/Fränkisch-Crumbach/B38: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen

Rettungshubschrauber im Einsatz

Brensbach/Fränkisch-Crumbach/B38 (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, der sich am Freitagvormittag (19.5.) gegen 10.15 Uhr auf der Bundesstraße 38 in Höhe von Fränkisch-Crumbach zugetragen hat, war neben der Feuerwehr und Polizei ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 82-Jährige mit ihrem grauen Mercedes auf der Kreisstraße 75 von Fränkisch-Crumbach in Richtung Bundesstraße 38 unterwegs. Eine 38 Jahre alte Wagenlenkerin befuhr mit ihrem grauen Smart die Bundesstraße in Richtung Reichelsheim. Ersten Ermittlungen zufolge bog die 82 Jahre alte Fahrerin auf die Bundesstraße nach links ein und übersah hierbei die von links kommende vorfahrtsberechtigte 38-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrerinnen wurden nach aktuellem Kenntnisstand schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 38-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt werden die Schäden auf circa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn temporär voll gesperrt werden.

Wer den Unfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell