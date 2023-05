Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Pfungstadt: Staatsschutz ermittelt nach mehreren Farbschmierereien

Darmstadt / Pfungstadt (ots)

Nach mehreren bekanntgewordenen Farbschmierereien in Darmstadt, Arheilgen und Pfungstadt seit Dienstag (16.05.) ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz. An die Schallschutzmauer in der Mahalia-Jackson-Straße und die Friedhofsmauer im Kastanienweg malten bislang noch unbekannte Täter eine rote Flagge mit weißem Kreis und darin ein Hakenkreuz. Im Bereich der Skateranlage im Bürgerpark wurde unter anderem der dortige Asphalt mit einem Hakenkreuz und Naziparolen beschmiert. Darüber hinaus wurde der Polizei auch vom Steubenplatz, an einem Supermarkt in der Rüdesheimer Straße sowie an einer Schule in der Grillpatzerstraße und einem Sportverein in Arheilgen verschiedenfarbige Hakenkreuz Graffiti gemeldet. In allen Fällen hat die Kriminalinspektion Staatsschutz die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen. Zeugen, denen in Zusammenhang mit den Taten Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Staatsschutzkommissariat 20-30 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell