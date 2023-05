Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag (17.5.), 15 Uhr, und Donnerstagmittag (18.5.), 12 Uhr, hat sich eine Unfallflucht in der Straße "Am Eichbaumeck" zugetragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat ein bislang unbekannter Wagenlenker einen dort am Fahrbahnrand parkenden grauen Opel beschädigt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210 aufzunehmen.

