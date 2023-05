Babenhausen (ots) - Ein Imbisswagen in der Darmstädter Straße geriet in der Zeit zwischen Mittwoch- (17.5.) und Donnerstagabend (18.5.) in das Visier unbekannter Krimineller. Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sie den Wagen unter Anwendung von Gewalt aufzubrechen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte, woraufhin sie das Weite suchten. Insgesamt entstanden ...

mehr