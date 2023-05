Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Motorrad verunglückt, Fahrerin schwer verletzt

Gemarkung Trebur (ots)

Am späten Abend des 20.05.2023 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Gemarkung Trebur-Geinsheim. Eine 21jährige Nauheimerin befuhr mit ihrem Motorrad in Begleitung von weiteren Motorradfahrern die Landstraße von Kornsand kommend in Richtung Geinsheim. Kurz vor einer Linkskurve überholte die Motorradfahrerin ein Auto. Auf Grund der gefahrenen Geschwindigkeit verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach einigen Metern Fahrt im Grünstreifen gegen einen Holzpfosten. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 8.000 EUR. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

