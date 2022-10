Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 27.09.2022, 12:00 Uhr bis 30.09.2022, 11:00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Straße "An der Musikschule" ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug das Tor einer Garage. Der Fahrzeugführer verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Dabei hinterließ er am Unfallort Fahzeugteile, welche vermutlich bei der Kollision gegen das Tor abgerissen wurden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0241807/2022) entgegen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell