LPI-GTH: Metallteile verloren- Zeugensuche

Landkreis Gotha, Ilm-Kreis (ots)

Am 19. Mai 2022 verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei seiner Fahrt gestanzte Metallteile, welche mutmaßlich aus einer gewerblichen Produktion stammen. Bei der Polizei meldeten sich bislang über 30 Verkehrsteilnehmer, welche offenbar diese Metallteile überfuhren und daraufhin ihre Reifen beschädigten. Die bisher bekannte Fahrstrecke des unbekannten Fahrzeugführers verlief über Apfelstädt bis in das Stadtgebiet Gotha. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug machen können. Weiterhin werden Personen, die die Metallteile erkennen und einer bestimmten Firma zuordnen können gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0118965/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

