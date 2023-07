Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hantieren an einem Geldausgabeautomaten(GAA), Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Fronhof ( Parkplatz Domänenhof). Zeit: Mittwoch, 26. Juli 2023, gegen 08:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an dem Geldausgabeautomaten der dortigen Postfiliale zu schaffen. Es wurden Veränderungen am Ausgabefach vorgenommen, so dass eventuell Banknoten von Kunden abgefangen wurden. Ermittlungen diesbezüglich wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim - Tel. 05382 95390- aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen von Personen und Fahrzeugen zu melden. Es werden also hiermit Bürger angesprochen, die sich am Mittwoch, gegen 08:30 Uhr, auf dem Parkplatz Domänenhof aufgehalten haben und verdächtige Personen am Geldausgabeautomaten sahen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell