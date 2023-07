Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Rückwärtsfahren gegen Pkw gestoßen

Uslar (ots)

Uslar (reu.), Uslar, Kurze Straße, Ecke Lange Straße, 28.07.2023, 13:37 Uhr

Am Freitagmittag befuhr ein 56-Jähriger aus Bodenfelde die Kurze Straße in Uslar in Richtung Mühlentor. Um einem unbeteiligten Pkw Platz zu machen, hielt er an und setzte zurück. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden Pkw eines 54-Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell