POL-NOM: Fahrrad und Turnschuhe geraubt

Bad Gandersheim (ots) - 8Me)37589 Kalefeld, Auetalstraße. Zeit: Freitag, 28.07.2023, 11:50 Uhr. 41-jähriger Sprinter-Fahrer aus Waldeck stieß beim Rangieren gegen einen am genannten Ort befindlichen Laternenpfahl. Am Sprinter entstand Frontsachschaden in Höhe von ca. 1000.-Euro, am Laternenpfahl war kein sichtbarer Schaden erkennbar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Bad Gandersheim Pressestelle Telefon: 05382/95390 Fax: 05382/91920 150 ...

