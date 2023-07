Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446 - Kreisverkehr zw. Nörten-Hardenberg und Lütgenrode, Freitag, 28.07.2023, 06.05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - 25-Jähriger leicht verletzt.

Am Freitagmorgen gegen 06.05 Uhr kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall bei Nörten-Hardenberg.

Ein 25-jähriger Northeimer befuhr mit einem Pkw Suzuki die Bundesstraße 446 von Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode. Nachdem er den Kreisverehr an der Bundesautobahn 7 in Richtung Lütgenrode verließ, verlor er aufgrund von Nässe die Kontrolle über den Pkw. Mit dem Pkw kam er gegen den Bordstein und überschlug sich mit dem Pkw. Dieser kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Zudem verlor der Pkw Betriebsstoffe.

Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am abgeschleppten Pkw und einem beschädigten Verkehrsschild wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei Northeim waren die Freiwillige Feuerwehr Nörten-Hardenberg, die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell