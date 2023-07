THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: THW HB-NDS: Energieversorger Westnetz und Technisches Hilfswerk (THW) unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

Bild-Infos

Download

Wesseling /Hannover (ots)

Die Strom- und Gasnetze sind die Lebensadern unserer Gesellschaft. Sie sorgen dafür, dass es in den eigenen vier Wände warm wird und die Produktionsmaschinen laufen. Nicht umsonst gehören die Energienetze zu den kritischen Infrastrukturen. Großflächige Ausfälle sind zwar sehr selten, hätten aber schwerwiegende Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Um für diesen Fall noch besser vorbereitet zu sein, haben die Landesverbände Nordrhein-Westfalen sowie Bremen, Niedersachsen des Technischen Hilfswerks (THW) und der Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dazu trafen sich am 20. Juli 2023 die Landesbeauftragten des THW Nicolas Hefner für Nordrhein-Westfalen und Manuel Almanzor für Bremen, Niedersachsen, mit Patrick Wittenberg, Geschäftsführer der Westnetz, am Westnetz-Standort in Wesseling im Rhein-Erft-Kreis.

Für das THW ist die Kooperation mit Westnetz im Hinblick auf den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die enge Zusammenarbeit wertvoll. "Hand in Hand sind wir stärker. Nur gemeinsam können wir den Bevölkerungsschutz und den Schutz kritischer Infrastrukturen vorantreiben," erörtert Nicolas Hefner. Von der fachlichen Zusammenarbeit profitieren besonders die THW-Fachgruppen Elektroversorgung und Infrastruktur. "Gemeinsame Übungen werden alle Kooperationspartnern zugutekommen, denn um effektive Hilfe leisten zu können, ist es wertvoll, sich zu kennen", erklärt Manuel Almanzor. Reibungslose Abläufe sind bei großflächigen Störungen noch wichtiger als bei kleinen Ereignissen.

"Wie schwerwiegend der Ausfall der Energieversorgung sein kann, haben die Menschen vor zwei Jahren in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erfahren müssen. Hier ist es uns gelungen, die Versorgung innerhalb weniger Tage wieder aufzubauen - durch die enge Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und zahlreichen Einsatzkräften. Um diese Zusammenarbeit noch besser zu koordinieren und im Ernstfall noch schneller handeln zu können, haben wir mit dem THW diese wichtige Kooperation geschlossen. Das gemeinsame Ziel ist, die Auswirkungen für die Bevölkerung bei künftigen Krisen möglichst geringzuhalten", sagte Patrick Wittenberg.

Sollten die Ressourcen der Westnetz bei größeren Krisenfällen nicht ausreichen, kann das THW beispielsweise Notstromaggregate zur Verfügung stellen oder bei der Erschließung unwegsamen Geländes unterstützen. Dabei gilt stets der so genannte Bundesvorbehalt, also der Vorrang von Anforderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe. Die Kooperationsvereinbarung gilt für das gesamte Netzgebiet der Westnetz in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Für Westnetz ist der THW-Landesverband Nordrhein-Westfalen der Hauptpartner, da der weitaus größere Versorgungsbereich in seiner Zuständigkeit liegt.

Die Zusammenarbeit zwischen Westnetz und THW umfasst den regelmäßigen Wissens- und Erfahrungsaustausch, die gemeinsame Planung und Umsetzung von Maßnahmen in Not- und Krisensituationen sowie Weiterbildungs- und Übungsmaßnahmen.

Foto: Quelle Westnetz

v.l. Nicolas Hefner, THW-Landesbeauftragter für Nordrhein-Westfalen, Manuel Almanzor, THW-Landesbeauftragter für Bremen, Niedersachsen, und Dr. Patrick Wittenberg, Geschäftsführer Westnetz GmbH, mit einem Mitarbeiter der Westnetz GmbH

Original-Content von: THW Landesverband Bremen, Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell