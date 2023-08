Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand einer Lagerhalle in der Innenstadt - Erstmeldung

Krefeld (ots)

Am Dienstag gegen die 17:40 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld durch mehrere Anrufer zur Drießendorfer Straße in der Krefelder Innenstadt alarmiert, wo eine rückwärtige Lagerhalle eines ansässigen Gewerbebetriebs auf einer Fläche von ca. 20 m x 20 m in Brand geraten ist. Die Löschmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt und musste an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Ein Transport zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Im Bereich der Drießendorfer Straße sowie der Hülser Straße muss durch die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr aktuell mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, weshalb dieser nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren ist.

Die Feuerwehr Krefeld ist derzeit mit Einheiten der Hauptfeuer- und Rettungswache, der Freiwilligen Feuerwehren aus Hüls und Traar sowie des Rettungsdienstes der Stadt Krefeld vor Ort im Einsatz. Der Grundschutz für etwaige Parallelereignisse im Stadtgebiet wird zudem durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Gellep-Stratum, Oppum und Uerdingen sichergestellt.

