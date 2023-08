Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wohnung steht in Flammen

Krefeld (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld wurde heute Nacht (16.08.) um 00:20 ein Wohnungsbrand auf der Philadelphiastraße gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Wohnung im Erdgeschoss vor, die beim Eintreffen im Vollbrand stand. Der schwer Verletzte Bewohner der Brandwohnung hatte noch rechtzeitig die Wohnung verlassen können. Einige Bewohner der insgesamt 20 Wohneinheiten hatten ebenfalls Ihre Wohnungen verlassen, andere waren zunächst durch die massive Rauchentwicklung, die sich durch die Laubengänge in den einzelnen Etagen vor den Wohnungen ausbreitete, in Ihren Wohnungen eingeschlossen. Erst als die Löschmaßnahmen Wirkung zeigten und die Rauchentwicklung nachließ, konnten alle Bewohner durch die Einsatzkräfte aus den umliegenden Wohnungen ins Freie gebracht werden. Insgesamt wurden 12 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet, wovon eine Person ins Krankenhaus transportiert werden musste. Vier Wohnungen sind durch das Feuer und den Brandrauch unbewohnbar. Alle Wohnungen wurden durch die Einsatzkräfte mehrfach kontrolliert und teilweise maschinell belüftet, sodass die meisten Bewohner im Laufe des Einsatzes wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr und die freiwillige Einheit aus Oppum mit zusammen 45 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften. Die Einsatzstelle konnte gegen 02:00 Uhr an die Kriminalpolizei übergeben werden, die bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

