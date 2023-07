Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brennender Sperrmüll sorgt für Großeinsatz

Krefeld (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld wurde heute (Sonntag 23.07.2023) um 17:05 Uhr eine brennende Couch auf der Straße in der Krefelder Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte befand sich ein größerer Haufen Sperrmüll, der direkt an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses gelagert war, in Vollbrand. Da sich mehrere Personen in dem Gebäude aufhalten sollten und der Brand auf die Wohnungen überzugreifen drohte, wurde die Alarmstufe sofort erhöht und es rückten weitere Kräfte zur Einsatzstelle aus. Zwei Personen konnten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte im Innenhof in Sicherheit bringen, wo sie durch Einsatzkräfte betreut wurden, bis ein sicheres passieren des Hausflurs möglich war. Eine Person blieb unverletzt, die andere Person musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle Wohnungen wurden umgehend durch mehrere Trupps abgesucht, es wurden keine weiteren Personen im Haus angetroffen. Der Sperrmüll, Fensterrahmen und Jalousien Kästen wurden abgelöscht und das Gebäude maschinell belüftet. Durch die enorme Hitzeentwicklung platzen Scheiben im Erdgeschoss und der ersten Etage, wodurch Brandrauch in die Wohnungen und das Gebäude eindringen konnte. Zwei Wohnungen sind durch den Raucheintritt bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Fassade des Gebäudes wurde durch den Brand beschädigt und bis zum zweiten Obergeschoss durch Rußanhaftungen verschmutzt. Die Kriminalpolizei hat bereits vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr und die freiwillige Einheit aus Fischeln sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell