Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: EC-Karte durch Trickdiebe geklaut

Suhl (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sprachen Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ein Ehepaar beim Verladen ihrer Einkäufe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl an. Sie fragten nach Wechselgeld und als die 82-Jährige in ihrem Geldbeutel danach suchte, lenkte einer der beiden Männer das Paar mit angeblich heruntergefallenem Münzgeld ab. Währenddessen klaute der zweite Mann unbemerkt die EC-Karte aus dem Geldbeutel. Erst zu Hause fiel der Diebstahl auf. Die Frau ließ umgehend die Geldkarte sperren, jedoch hatten die Täter zu diesem Zeitpunkt bereits in einer Bank in der Friedrich-König-Straße in Suhl einen vierstelligen Betrag vom Konto abgehoben. Vermutlich hatten die Diebe die PIN während des Bezahlvorgangs im Einkaufsmarkt ausgespäht. Beim zweiten Versuch der Täter Geld bei einer Bank in der Poststraße in Ilmenau abzuheben, war das Konto zum Glück schon gesperrt, sodass zumindest kein weiterer Schaden entstanden ist. Bitte achten Sie darauf, dass keine unberechtigten Personen die Eingabe Ihrer persönlichen PIN mitbekommen. Verdecken Sie die Eingabe zu gut wie möglich und bewahren Sie solche Daten vor allem nicht zusammen mit Ihrer EC-Karte auf. Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie im Fall eines Diebstahls oder Verlustes Ihrer Geldkarten sofort Ihre Bank, um das Konto sperren zu lassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell