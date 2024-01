LPI-G: Hund durch unbekannte Täter vergiftet

Berga / Elster (ots) - Slowakische Diebesbande geschnappt Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Greiz alarmiert, dass sich Einbrecher an einem Wohnhaus direkt an der B175 hinter der Ortschaft Kleinkundorf zu schaffen machen. Ein Nachbar hatte den Schein einer Taschenlampe bemerkt. Als er nach dem Rechten sehen wollte, ergriffen die Täter die Flucht, brachen ein Gartentor auf und flüchteten ...

mehr