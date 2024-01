Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Slowakische Diebesbande geschnappt

Berga / Elster (ots)

Slowakische Diebesbande geschnappt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Greiz alarmiert, dass sich Einbrecher an einem Wohnhaus direkt an der B175 hinter der Ortschaft Kleinkundorf zu schaffen machen. Ein Nachbar hatte den Schein einer Taschenlampe bemerkt. Als er nach dem Rechten sehen wollte, ergriffen die Täter die Flucht, brachen ein Gartentor auf und flüchteten in Richtung WISMUT - Sperrgebiet. Die PI Greiz setzte sofort alle verfügbaren Kräfte ein. In Tatortnähe wurde ein verlassener 3er BMW mit tschechischen Kennzeichen festgestellt. Von den Einbrechern fehlte zunächst jede Spur, so dass umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Da der Zaun um die Absetzbecken der ehemaligen Erzwäsche mehrere Bechädigungen aufwies, wurde auch das Wismut-Gelände in die Suchmaßnahmen einbezogen. Mit geländegängigen Fahrzeugen wurde das Sanierungsgebiet um die sogenannten Atomteiche herum abgesucht. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen wurde das Drohnen-Team der Feuerwehr sowie ein Fährtensuchhund angefordert. Das Fahrzeug der Einbrecher wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Im Fahrzeuginneren wurden die slowakischen Personalausweise sowie die Handys der Tatverdächtigen gefunden. Gegen 11:00 Uhr erhielt die PI Greiz einen erneuten Zeugenhinweis, dass sich 4 männliche Personen in einer Senke bei Kleinkundorf verstecken würden.

Gegen 11:30 Uhr wurden 4 Tatverdächtige am Bergaer Bahnhof gestellt. Bei der Durchsuchung der Personen wurden Teile des Diebesgutes sowie mehrere Messer aufgefunden. Den Tatverdächtigen, slowakischer Nationalität, im Alter zwischen 14 und 25 Jahren wurde die vorläufige Festnahme erklärt. Die KPI Gera ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die polizeiliche Maßnahmen dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell