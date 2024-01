LPI-G: Pickup schlittert in Straßengraben

Zeulenroda (ots) - Am Samstagvormittag gegen 11:45 Uhr ereignete sich auf der B94 zwischen Weckersdorf und Langenwolschendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Plauener war mit seinem Pkw Nissan Micra aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Zeulenroda unterwegs. Am Ortseingang von Langenwolschendorf übersah der motorisierte Senior ein Verkehrszeichen in der Mitte der Bundesstraße. Hier kollidierte der ...

