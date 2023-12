Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Einbrecherinnen am Werk

Ohne Erfolg waren die Bemühungen von zwei Frauen am Dienstag in Birenbach.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr betraten die zwei Frauen das Grundstück in der Blumenstraße. An dem Haus versuchten sie ein Tür aufzuhebeln. Der Versuch misslang und die Frauen verließen kurze Zeit später das Grundstück wieder. Sie flüchteten in Richtung Frühlingstraße. Eine Überwachungskamera hatte die Frauen aufgezeichnet. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen Verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Blumenstraße gestern Abend aufgefallen sind. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Uhingen unter der Telefonnummer 07161/93810 zu melden.

