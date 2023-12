Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Verkehrszeichen gerammt und weitergefahren

Am Dienstag beschädigte ein Lkw bei der A7 Anschlussstelle Heidenheim ein Verkehrszeichen und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Wie eine Zeugin der Polizei berichtete, war gegen 18 Uhr ein Sattelzug im Kreisverkehr bei Nattheim in Fahrtrichtung A7 Anschlussstelle Heidenheim unterwegs. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr überfuhr das Lkw-Gespann die dortige Verkehrsinsel. Mit dem Sattelauflieger stieß der 33-Jährige gegen ein Verkehrszeichen und riss es aus der Verankerung. Der Lkw-Fahrer hatte dies wohl nicht bemerkt und fuhr weiter. Eine Autofahrerin war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in dem Kreisverkehr unterwegs und fuhr mit ihrem Auto über das auf der Straße liegende Verkehrszeichen. Die Zeugin wählte den Notruf und teilte das Kennzeichen des flüchtigen Lkw mit. Der konnte wenig später bei der sofort eingeleiteten Fahndung auf dem Parkplatz A7/Härtsfeld festgestellt werden. Da der aus Kirgisistan stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde bei ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro erhoben. Den Schaden an der Verkehrseinrichtung schätzt die Polizei auf rund 750 Euro. Ob ein Schaden an dem Auto der Zeugin entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

++++2531883(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell