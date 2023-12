Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Feuer in Firma

Zu einem Brand kam es am Dienstag in einer Ehinger Firma.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr ging der Notruf ein. In einem Firmenraum in der Otto-Hahn-Straße kam es zu dem Brand. Die Ehinger Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern. Was zu dem Brand führte, ist noch unklar. Das soll die nächsten Tage geklärt werden. Hinweise auf eine strafbare Handlung sind derzeit nicht gegeben. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

+++++++ 2531164(TH)

