Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit Pedelec

Speyer (ots)

Ein 51-jähriger Mann fuhr am Mittwoch gegen halb 11 mit seinem Pedelec vom Domplatz in Richtung Industriestraße. Auf Höhe der Einmündung zur Kleinen Pfaffengasse verlor der Mann wegen der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich an seinem Knie und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

