POL-PDLU: Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 21:15 Uhr, nahm ein 48-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Landauer Straße zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols, versteckte diese am Körper und verließ den Markt, ohne an der Kasse zu bezahlen. Dies wurden durch einen Ladendetektiv beobachtet. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

