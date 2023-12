Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch falschen Mitarbeiter von Microsoft

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Abend des 04.12.2023 erhielt eine 68-Jährige auf ihrem Computer eine Nachricht, dass der PC angeblich gehackt worden wäre. Die Dame rief eine angezeigte Rufnummer an und wurde an einen Betrüger, welcher sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab, weitergeleitet. Während dem Gespräch wurde die Seniorin durch geschickte Gesprächsführung dazu gebracht, insgesamt 4.000 Euro über Onlinebanking auf ein anderes Konto zu überweisen. Durch die Bank der Dame wurde der Betrug am Morgen des 05.12.2023 festgestellt. Bis auf einen mittleren dreistelligen Geldbetrag konnten die anderen Überweisungen storniert werden. Beachten Sie folgende Hinweise: - Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. - Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf! - Geben Sie auf keinen Fall private Daten, wie z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte!

