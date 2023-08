Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei Autoverkauf

Wegberg-Klinkum (ots)

Eine Wegbergerin bot letzte Woche Mittwoch (16. August) über eine Plattform im Internet ein Auto zum Verkauf an. Daraufhin meldete sich ein Interessent, der vorgab, Deutscher zu sein und in den Niederlanden zu leben. Als man sich auf einen Kaufpreis geeinigt hatte, schickte der Unbekannte die Kopie eines Ausweises und gab an, das Fahrzeug durch eine Spedition abholen zu lassen. Hierfür sollte die Frau für die Speditionskosten in Vorkasse treten. Der angebliche Käufer versprach, im Anschluss die Kosten für die Spedition zusammen mit dem vereinbarten Kaufpreis zu überweisen. Nachdem die Verkäuferin das Geld überwiesen hatte, stellte sie fest, dass es sich bei dem Ausweis um eine Fälschung handelte und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

