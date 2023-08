POL-HS: Handy aus Pkw gestohlen

Hückelhoven (ots) - Am Samstag, 19. August, gegen 12.05 Uhr, fuhr eine 72-jährige Frau aus Hückelhoven mit ihrem Pedelec auf der Straße Rurbrücke in Richtung Breite Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach rechts auf die Breite Straße in Richtung Hilfarth abzubiegen. Als sie mit dem Vorderrad auf der Fahrbahn der Breite Straße stand, näherte sich von ...

