Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Hückelhoven (ots)

Am Samstag, 19. August, gegen 12.05 Uhr, fuhr eine 72-jährige Frau aus Hückelhoven mit ihrem Pedelec auf der Straße Rurbrücke in Richtung Breite Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach rechts auf die Breite Straße in Richtung Hilfarth abzubiegen. Als sie mit dem Vorderrad auf der Fahrbahn der Breite Straße stand, näherte sich von links ein weißer Transporter mit Anhänger. Der Anhänger streifte das Vorderrad des Fahrrades, woraufhin die Frau stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der Fahrer des Gespanns fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Geschehen auf und sucht den Fahrer des Transporters sowie weitere Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es ist zudem möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

