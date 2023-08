Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Freilaufender Hund bringt Radfahrerin zu Fall

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am 18. August (Freitag) fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 07.45 Uhr auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Burg Trips. Kurz vor der Einmündung zur Martin-Heyden-Straße kam ein freilaufender großer dunkler Hund von einer rechts neben der Straße befindlichen Wiese auf die Geilenkirchenerin zugelaufen und lief vor das Rad der Frau. Aufgrund dessen bremste sie ab, verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Hundehalterin rief den Hund daraufhin zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun diese Frau. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell