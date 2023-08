Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 230 vom 19.08.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen - Diebstahl

Am 18.08.2023 in der Zeit zwischen 19:00 und 21:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in eine Umkleidekabine eines Vereinsheims auf der Straße Am Stadion. Es wurden diverse Fahrzeugschlüssel und Geldbörsen entwendet. Mit den Fahrzeugschlüsseln wurden die zugehörigen PKW geöffnet und ebenfalls Geldbörsen entwendet. Hinweise liegen bislang nicht vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

