POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 34. Kalenderwoche

Erkelenz-Venrath (ots) - Am 17. August (Donnerstag) wurde Feuerwehr und Polizei gegen 06.30 Uhr über den Brand eines Trafohauses an der Herrather Straße informiert. Um das Trafohaus, das sich auf einer frei zugänglichen Wiese befindet, hatten unbekannte Täter Stroh aufgeschüttet und entzündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

