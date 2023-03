Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrraddiebstahl

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Täter entwendete am Donnerstagmorgen in der Balzenbergstraße ein graues E-Bike der Marke Fischer. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Eindringling gegen 7 Uhr das Fahrradschloss aufgebrochen und das E-Bike aus der dortigen Tiefgarage entwendet. Der Diebstahlschaden beziffert sich im unteren vierstelligen Bereich. Am frühen Mittwochabend konnte durch einen 58-Jährigen in der Rheinstraße festgestellt werden, dass sich Hebelspuren an der Eingangstüre des Fahrradabstellraums befanden. Der Langfinger scheiterte jedoch an der stabilen Kellertüre. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Diebstählen besteht, muss noch ermittelt werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers in Baden-Baden, unter der Rufnummer: 07221 680-0 zu melden.

/mz

