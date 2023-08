Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am 17. August (Donnerstag) fuhr ein E-Scooter-Fahrer um kurz vor 8 Uhr mit seinem Gefährt über den Theodor-Heuss-Ring aus Richtung Polizeiwache kommend in Fahrtrichtung Bahnhof. Im Kreisverkehr an der Haihover Straße wurde er dann von einem schwarzen Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Der schwarze Pkw verließ, ohne sich um den Unfall zu kümmern, den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße. Das Verkehrskommissariat sucht nun den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des flüchtigen Pkw. Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

