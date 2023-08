Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Zeugensuche

Wegberg-Merbeck (ots)

Am Donnerstagmittag (17. August) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Der Wegberger fuhr mit seinem Pkw gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße 126 aus Richtung Harbeck kommend in Fahrtrichtung Merbeck. Im Bereich einer Linkskurve, zirka 500 Meter vor dem Ortseingang Merbeck, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und im weiteren Verlauf gegen die Leitplanke, bevor der Pkw gegen einen Baum stieß. Durch die Kollision zog der 59-Jährige sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Landstraße 126 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung gesperrt. Das Verkehrskommissariat Heinsberg hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache übernommen. Wer kann Angaben hinsichtlich des Unfallhergangs machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

