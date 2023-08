Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 231 vom 20.08.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen-Tripsrath - in Bürgerhaus eingedrungen

Zwischen dem 18.08.2023, 18.00 Uhr und dem 19.08.2023, 11.00 Uhr drangen unbekannte Täter über ein zuvor zertrümmertes Fenster in das Bürgerhaus an der Annastraße ein. Im Bürgerhaus wurden Schränke durchwühlt und Werkzeug entwendet. Dir Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Etwaige Zeugen haben die Möglichkeit, Hinweise per Telefon unter 02452 920 0 zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Geilenkirchen-Lindern - Mülltonnen in Brand gesetzt

Gegen 02.00 Uhr des 20.08.2023 brannten in unmittelbarer Nähe zueinander auf der Straße "Linderner Bahn" und "Im Südkamp" mehrere Mülltonnen der dortigen Mehrfamilienhäuser. Teilweise entstand dabei zusätzlicher Schaden an Zaun- und Fassadenelementen. Die Kriminalpolizei ermittelt hier und nahm Spuren am Tatort auf. Etwaige Zeugen haben die Möglichkeit, Hinweise per Telefon unter 02452 920 0 zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle/Verkehrsdelikte

Heinsberg-Unterbruch - unter Drogeneinfluss gefahren

Gegen 17.10 Uhr des 19.08.2023 kontrollierten Polizeibeamte auf der Wurmstraße den Führer eines Pkw der Marke Mercedes. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 32 Jahre alte Fahrzeugführer aus Wassenberg offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Übach-Palenberg-Frelenberg - unter Alkoholeinfluss gefahren

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kantstraße konnte die Polizei am 19.08.2023 um 18.45 Uhr den Führer eines Opels aus dem Verkehr ziehen. Der Mann aus Übach-Palenberg war erheblich alkoholisiert. Es wurde eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 40-jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Hückelhoven - ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am 19.08.2023 um 21.45 Uhr auf der Jülicher Straße den Führer eines Pkw Fiat. Dabei konnte der 36-jährige Mann aus Geilenkirchen keinen Führerschein vorzeigen. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt leiteten ein Strafverfahren ein.

Erkelenz - ohne Führerschein mit Krad unterwegs

Bei der Kontrolle eines Kradfahrers am 19.08.2023 gegen 19.15 Uhr auf der Gewerbestraße Süd stellte eine Polizeistreife fest, dass der 43-jährige Mann aus Erkelenz keinen Führerschein für das Krad vorweisen konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

