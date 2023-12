POL-PDLU: Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Mittag, gegen 13:30 Uhr, wurde durch eine männliche Person (ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftige Statur, schwarz gekleidet) am Bahnhof in Limburgerhof ein abgeschlossenes, türkisfarbenes Mountainbike (mit Fahrradkorb) des Herstellers Cube an den Fahrradständern (Bahnhofsplatz) entwendet. Der Dieb stieg mit dem Fahrrad in die S-Bahn in Richtung Mannheim ein. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise zu dem Tatgeschehen ...

