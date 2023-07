Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Kusel (ots)

Am Montagnachmittag zwischen 17:25 und 17:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße geparkten weißen Dacia Duster. An dem Fahrzeug wurde mittels einem spitzen Gegenstand die komplette Fahrzeuglänge zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachten konnten und sachdienliche Hin-weise geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell