POL-WI-KvD: Pkw erfasst Radfahrer, Wiesbaden, B 417 in Höhe Abfahrt alte Platter Straße, Donnerstag, 22.06.2023, 22:50 Uhr

(mv)Am späten Donnerstagabend wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B 417 zwischen Taunusstein und Wiesbaden, ein Radfahrer schwer verletzt. Die B 417 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Ein 52-Jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw der Marke BMW die B 417 aus Richtung Taunusstein in Richtung Wiesbaden. Laut Zeugenberichten soll dieser kurz hinter der Abfahrt zum Jagdschloss Platte die Kontrolle über seinen BMW verloren haben. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen die Leitplanke. Hier wurde er abgewiesen und fuhr auf die Gegenfahrbahn, wo in diesem Moment zum Glück kein Fahrzeug fuhr. Danach gelang dem Autofahrer seinen BMW wieder auf seinen Fahrstreifen steuern. Hier übersah er einen 39-Jährigen Radfahrer, der ebenfalls in Richtung Wiesbaden unterwegs war. Der Radler wurde durch den Zusammenstoß in den Graben geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt. Der verletzte Radfahrer wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, wo er notoperiert wurde. Ein Sachverständiger wurde nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen. Sowohl der BMW als auch das Fahrrad wurden zum Zwecke der Rekonstruktion des Unfalls ebenfalls sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Aufräumungsarbeiten wurde die B 417 komplett gesperrt. Um 04:13 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

