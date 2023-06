Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Polizeieinsatz in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Schwalbacher Straße

Sonntag, 04.06.2023, 19.00 - 19.45 Uhr

(akl)Wegen einer Gefahrenlage kam es am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr in der Schwalbacher Straße zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Hierfür musste die Schwalbacher Straße zwischen Rheinstraße und Luisenstraße voll gesperrt werden. Anlass war eine männliche Person, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Person konnte um 19.45 Uhr unverletzt in polizeiliche Obhut genommen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

