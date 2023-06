Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Fahrzeugbrände/Brandstiftung+++Schlägerei+++Einsätze wegen schusswaffenähnliche Gegenständen+++Pkw mit Benzin übergossen+++verletzter 47-jähriger Mann aufgefunden+++Armbanduhr gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Fahrzeugbrände,

Wiesbaden, Rambach / Erbenheim / Westend, Freitag, 16.06.2023 / Samstag 17.06.2023

(cp)In Wiesbaden gerieten Freitagabend und in der Nacht in Wiesbaden mehrere Fahrzeuge in Brand. In einem Fall entstand immenser Schaden und die Polizei vermutet eine Brandstiftung. Gegen 19:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand nach Rambach gerufen. Eine 47 Jahre alte Frau befand sich in ihrem Seat Ibiza auf dem Heimweg. Kurz vor ihrem Ziel bemerkte die Rambacherin während der Fahrt plötzlich eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum und sofort danach schlugen auch schon die Flammen aus der Motorhaube. Die Frau stellte das Fahrzeug sofort ab, rettete sich unverletzt und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand zwar löschte, das Auto aber nicht mehr retten konnte. Es entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ebenso erging es einem 43 Jahre alten Mann aus Mainz, der gegen 00:45 Uhr mit seinem Auto auf der B455 in Richtung Innenstadt unterwegs war. Kurz vor Erbenheim bemerkte auch er eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum stellte sein Fahrzeug ab und stieg aus. Unmittelbar danach ging das Auto der Toyota-Tochtermarke Scion in Flammen auf und war nicht mehr zu retten. Hier belief sich der Schaden auf circa 2.500 Euro. Gegen 03:35 Uhr wurden Anwohnerinnen und Anwohner des Elsässer Platzes durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Ursache war ein platzender Reifen eines auf dem Platz geparkten Audi Q7, der zu diesem Zeitpunkt schon komplett in Flammen aufgegangen war. Bei Eintreffen der Polizei standen bereits zwei weitere, neben dem Audi geparkte Fahrzeuge, ein Opel Mokka und ein Ford Transit in Vollbrand. Zudem griffen die Flammen noch auf einen VW Golf über. An allen vier Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden dürfte der ersten Schätzung zufolge über 100.000 Euro betragen. Als Ursache des Feuers wird derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

2. Obdachloser schlägt auf Hausmeister ein, Wiesbaden, Südost, Welfenstraße, Freitag, 16.06.2023, 07:15 Uhr

(cp) Am Freitagmorgen führte ein fataler Irrtum zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Obdachlosen und einem Hausmeister. Der Obdachlose soll den Hausmeister bedroht und mit einer Flasche nach ihm geschlagen haben. Dieser wehrte sich mit einem Tierabwehrspray. Um 07:15 Uhr wurden die Landespolizei sowie die Stadtpolizei zu einer Schlägerei in die Welfenstraße gerufen und trafen die beiden 54 und 56 Jahre alten Männer an. Der 56-Jährige ist in der Welfenstraße als Hausmeister tätig und hatte am Morgen den 54-Jährigen schlafend auf einer Grünfläche des von ihm betreuten Objektes bemerkt. Anstatt ihn zu verscheuchen, besorgte der Hausmeister erstmal ein Brötchen und einen Kaffee für den Mann. Als er ihm das Frühstück überreichen wollte und hierzu weckte, soll der Obdachlose aufgesprungen sein und den Hausmeister angegriffen haben. Demnach habe er den hilfsbereiten Mann bedroht und auch versucht, mit einer Flasche nach ihm zu schlagen. Der Hausmeister konnte den Schlägen ausweichen und setzte ein Tierabwehrspray gegen den mutmaßlichen Angreifer ein. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war indes schnell geklärt. Denn offenbar hatte der aus dem Schlaf gerissene Obdachlose den Hausmeister irrtümlich für einen Angreifer gehalten. Der gute Samariter blieb glücklicherweise unverletzt und der Obdachlose kam mit Hautrötungen und leichtem Hustenreiz davon.

3. Mehrere Einsätze wegen vermeintlicher Schusswaffen, Wiesbaden, Biebrich / Dotzheim / Rheingauviertel, Freitag, 16.06.2023

(cp)Mehrere Meldungen über Personen mit schusswaffenähnlichen Gegenständen hielten am Freitag die Wiesbadener Polizei auf Trab. In Biebrich wurde bei einem Mann eine Luftpistole sichergestellt.

Zunächst wurde die Polizei gegen 09:10 Uhr alarmiert, weil ein Mann auf einem Parkdeck eines Unternehmens in der Äppelallee mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte, nahm hier schließlich einen 40-Jährigen beim Verlassen des Parkdecks fest. Bei ihm wurde eine zwar erlaubnisfreie Luftpistole sichergestellt, da er diese in der Öffentlichkeit führte, erwartet ihn nun dennoch ein Strafverfahren. Gegen 13:30 Uhr meldete eine Zeugin im Langendellschlag drei Jugendliche, von denen einer möglicherweise eine Pistole habe. Demnach sollen die drei Jungen auf einer der Sitzbänke des dortigen Tennisplatzes gesessen haben. Einer von ihnen habe einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten und hastig weggesteckt, als eine Joggerin vorbeikam. Die Jugendlichen sollen etwa 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Der Junge, welcher die vermeintliche Waffe in der Hand gehalten haben soll, habe einen Schnauzbart und dunklen Teint gehabt. Auch hier fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot, konnte die jungen Männer aber nicht mehr antreffen. Zuletzt wurde gegen 20:20 Uhr ein Mann gemeldet, welcher etwa zehn Minuten zuvor auf der Straße "An der Ringkirche" im Beisein seiner Begleiterin mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantiert haben soll. Erneut rückte die Polizei mit starken Kräften an, konnte das Paar jedoch nicht mehr antreffen. Der Mann soll circa 40 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare gehabt und sei mit einem schwarzen T-Shirt und einer langen schwarzen Hose bekleidet gewesen. Seine Begleiterin sei etwa 25 Jahre alt und schlank gewesen. Sie hatte ihre langen schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden gehabt und sei mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter 0611 3450 entgegen.

4. Fahrzeug bei Lohnforderung mit Benzin überschüttet, Wiesbaden, Biebrich, Elsa-Brandström-Straße, Freitag, 16.06.2023, 20:22 Uhr

(cp)Ein 28 Jahre alter Mann überschüttete am Freitagabend in Wiesbaden ein Auto mit Benzin und drohte es anzuzünden. Hintergrund waren finanzielle Streitigkeiten mit dessen Besitzer. Gegen 20:20 Uhr suchte der junge Mann in der Elsa-Brandström-Straße den 33-jährigen Besitzer des BMW der 5'er Reihe auf. Dieser soll dem 28-Jährigen eine Anstellung in Aussicht gestellt und zum unentgeltlichen Probearbeiten eingeladen haben. Hierbei gingen die Vorstellungen der beiden wohl weit auseinander, denn der 28-jährige wollte nun doch entlohnt werden. Einer möglichen Festeinstellung eher weniger dienlich dürfte hierbei die aggressive Verhandlungsführung des jungen Mannes gewesen sein. Als Verhandlungsmasse brachte er einen Benzinkanister mit und schüttete das Benzin über das Auto, sowie in den Fahrzeuginnenraum. Er soll dann damit gedroht haben das Auto anzuzünden, wenn er nicht das geforderte Geld bekommt. Nach Eintreffen der Polizei hatte der Spuk ein Ende und den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

5. Einbrecher gehen leer aus,

Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße, Freitag, 16.06.2023, 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(cp)Am Freitag kam zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße. Unbekannte Täter nutzen zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr die Abwesenheit der Bewohnerin aus und öffneten gewaltsam die Eingangstür der im 2. Obergeschoss gelegenen Wohnung. Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, fündig wurden sie aber nicht. Anschließend entkamen sie unbemerkt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 3450 entgegen.

6. Hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk entwendet, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Samstag, 17.06.2023, 13:00 Uhr

(jul) Am Samstagmittag wurde einer Dame auf dreiste Weise die getragene Armbanduhr entwendet. Als die 78-jährige Wiesbadenerin um 13:00 Uhr ihre Wohnung in der Sonnenberger Straße verließ, wurde sie von einer Frau angesprochen. Die Frau begrüßte die Geschädigte unbekannterweise mit einer langen Umarmung und verwickelte sie anschließend in ein Gespräch. Nachdem die Trickdiebin die Örtlichkeit in Richtung des Wiesbadener Kurparks verlassen hatte, konnte die 78-jährige Dame feststellen, dass ihre hochwertige Armbanduhr unbemerkt von ihrem Handgelenk entwendet wurde. Die Armbanduhr hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Täterin sei ca. 35-40 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß und habe schwarze lange Haare zu einem Zopf gebunden. Sie sei kräftig und mit einem hellen Kleid mit dunklem Muster bekleidet gewesen. Nach Angaben der Geschädigten habe sie deutsch mit Akzent gesprochen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 jederzeit entgegen.

7. 47-jähriger Mann verletzt aufgefunden, Mainz-Kostheim, Mittlerer Sampelweg, Samstag, 17.06.2023, 12:15 Uhr

(jul) Am Samstagmittag konnte ein verletzter 47-jähriger Mainz in einer Kleingartensiedlung in Mainz-Kostheim aufgefunden werden. Am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr betrat ein Zeuge die Kleingartenanlage "Mittlerer Sampelweg" und konnte dort auf einem Grundstück eine verletzte männliche Person feststellen. Der Mann war bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar. Durch den Rettungsdienst und die Polizei kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 47-jährige Mainzer die Verletzungen bei einer körperlichen Auseinandersetzung zugezogen hat. Der verletzte Mann wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

8. Körperverletzung im Schwimmbad,

Wiesbaden, Wörther-See-Straße, Samstag, 17.06.2023, 19:30 Uhr (am) Zu einer Körperverletzung unter Jugendlichen kam es am Samstagabend im Kalle-Schwimmbad. Ein bisher unbekannter Täter beleidigte gegen 19:30 Uhr zunächst einen weiblichen Badegast. Als der 13-jährige Freund des Mädchens zu Hilfe kam, wurde dieser von Täter angegriffen. Dieser schlug auf den Geschädigten ein, würgte ihn und gab ihm einen Kopfstoß auf die Nase. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Schwimmbad. Dieser wurde als männlich, 14 bis 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war von südländischer Erscheinung und hatte kurze braune Haare. Er war mit einem schwarz-roten Trikot, einer kurzen schwarzen Sporthose, weißen Socken und roten Badeschlappen bekleidet. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540.

9. Körperverletzung in Lokal,

Wiesbaden, Bärenstraße, Sonntag, 18.06.2023, 02:05 Uhr (am)Am Sonntagmorgen kam es in einem Lokal in der Altstadt zu einer Körperverletzung. Der Täter musste anschließend selbst ärztlich behandelt werden. Gegen 02:05 Uhr geriet ein 40-jähriger Wiesbadener in einem Lokal in der Bärenstraße mit einem 25 Jahre alten Mann aus Wiesbaden zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf des Streites, schlug der Jüngere dem Älteren mit der Faust gegen den Kopf. Dies rief den Sicherheitsdienst des Lokals auf den Plan, die den Aggressor des Lokals verwiesen und ihn vor die Türe setzten. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde der Täter auf dem Boden liegend und mit leichten Verletzungen vorgefunden. Ob der Täter aufgrund seiner Alkoholisierung (über 2 Promille) gestürzt war oder selbst Opfer einer Straftat wurde, konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeuginnen und Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

10. Mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Samstag, 17.06.2023, 23.30 Uhr

(akl) Nachdem es am Samstagabend gegen 23.30 Uhr vor einem Lokal in der Rheingaustraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen sei, habe einer seine Kontrahenten mit einem Taschenmesser bedroht. In einem anschließenden Handgemenge habe einer der Bedrohten ein Tierabwehrspray gegen den Angreifer eingesetzt. Dies habe bei dem Aggressor jedoch keine Wirkung gezeigt. Vielmehr habe dieser das Spray entreißen können und nun seinerseits die beiden Geschädigten besprüht. Anschließend sei er fußläufig geflüchtet. Der Mann nordafrikanischen Phänotyps sei 30 - 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen, habe eine Halbglatze und einen Bierbauch gehabt. Bekleidet sei er mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jeans gewesen. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

11. "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" - bei Kontrollen Messer, Schlagstock und Betäubungsmittel sichergestellt, Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 16.06.2023, 19.00 - Samstag, 17.06.2023, 03.00 Uhr, Samstag, 17.06.2023, 18.00 - Sonntag, 18.06.2023, 03.00 Uhr

(akl) In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden, der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei gemeinsam Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Dabei wurden insgesamt 78 Personen überprüft. Dies führte in 8 Fällen zum Auffinden von Betäubungsmitteln und einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Weiterhin wurde ein mitgeführtes Messer präventiv sichergestellt und in der Nähe eines Kontrollortes ein Schlagstock aufgefunden. In der Waffenverbotszone wurden keine Verstöße festgestellt. Stadt und Polizei werden weiterhin bei zukünftigen Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und für die Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden präsent sein.

