Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Geldbörse entrissen+++ Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz+++Räuberischer Diebstahl+++ Nach Streit schwer verletzt+++Zeugenaufruf+++Unfälle+++Linienbus beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Geldbörse entrissen,

Mainz-Kastel, Rochusplatz,

Samstag, 10.06.2023, 18:05 Uhr,

(js) Am frühen Samstagabend wurde einem Fußgänger am Kasteler Rochusplatz die Geldbörse entrissen. Die Täter flüchteten zunächst unerkannt. Ein 78-jähriger Mann aus Mainz-Kastel befand sich gegen 18:00 Uhr fußläufig am Rochusplatz, als sich ihm von hinten Personen näherten und die in der Hand getragene Geldbörse entrissen. Die Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Nummer 0611/345-0 in Verbindung.

2. Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz,

Mainz-Kastel, Ludwigsplatz,

Samstag, 10.06.2023, 21:45 Uhr,

(js) Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagabend am Kasteler Ludwigsplatz, nachdem dort Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gemeldet wurden. Nachdem der Polizei über Notruf eine Auseinandersetzung zwischen einer größeren Anzahl an Personen gemeldet wurde, wurden dementsprechend mehrere Streifenwagen der Wiesbadener Polizei nach Kastel entsandt. Vor Ort konnten letztendlich vier leicht verletzte Personen angetroffen werden, von welchen zwei vorsorglich in Wiesbadener Kliniken verbracht, nach Beendigung der ärztlichen Versorgung aber wieder entlassen wurden. Die mutmaßlichen Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Der Hauptaggressor wurde als Mann mit einer normalen Statur, lockigen Haaren, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit schwarzen Streifen sowie einer blauen Hose beschrieben. Mit ihm flüchteten noch mindestens zwei weitere Personen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der 0611/345-2240 zu melden.

3. Nach Körperverletzung schwer verletzt,

Wiesbaden, Johannes-Maaß-Straße / Kopernikusstraße (Parkanlage "Alter Friedhof"),

Samstag, 10.06.2023, 21:40 Uhr,

(js) Am Samstagabend kam es nach einem zunächst verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Parkanlage "Alter Friedhof". Der 60-jährige Geschädigte aus Wiesbaden geriet gegen 21:40 Uhr im Rahmen einer privaten Feier und aufgrund bisher ungeklärter Umstände mit einem 36 Jahre alten Wiesbadener in Streit. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung schlug der Täter dem Geschädigten mehrfach mit den Händen ins Gesicht. Hierdurch stürzte dieser zu Boden und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Aufgrund der schweren Folgen wurde der 60-jährige stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen und wird dort weiterhin behandelt. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 0611/345-2140 zu melden.

4. Räuberischer Diebstahl,

Wiesbaden, Langgasse, Samstag, 10.06.2023, 10:30 Uhr,

(thi) Am Samstagmorgen wurde ein Ladendieb in einem Supermarkt in der Langgasse erwischt und schlug auf einen Mitarbeiter ein, um von dem Tatort zu flüchten. Gegen 10:30 Uhr habe ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtet, wie ein 20-jähriger Wiesbadener Zigaretten und Lebensmittel entwenden wollte. Als der 40-jährige Mitarbeiter des Ladens ihn stellen wollte, schlug der Täter unvermittelt auf ihn ein. Dem 40-Jährigen gelang es jedoch, den Dieb bis zum Eintreffen der Streife festzuhalten. Da der Langfinger stark alkoholisiert war, ordnete das Gericht das Gewahrsam des Mannes für den Tag an. Weiter muss er sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

5. Gefährliche Körperverletzung,

Wiesbaden, Klingholzstraße,

Sonntag, 11.06.2023, 02:15 Uhr,

(js) Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich des Hauptbahnhofes nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Gegen kurz nach 2 Uhr gerieten ein 20-jähriger sowie ein 34-jähriger Wiesbadener zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 20-jährige mehrfach auf seinen Kontrahenten einschlug und -trat. Der 34-jährige wurde hierdurch leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 20-jährige flüchtete vom Tatort, konnte aber im Rahmen der Fahndung von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

6. Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden, Mainzer Straße / Theodor-Heuss-Ring, Freitag, 09.06.2023, 18:00 Uhr,

(thi) Am Freitagabend kam es in der Auffahrt des Theodor-Heuss-Rings zur Mainzer Straße zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstanden ist. Ersten Ermittlungen zufolge, befuhr ein 61-jähriger Bad Schwalbacher mit seinem Audi gegen 18:00 Uhr den Theodor-Heuss-Ring in Richtung Siegfriedring. Als er an der Auffahrt zur Mainzer Straße auffahren will, verwechselt er diese mit der Abfahrt und gerät hierbei in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte der Audifahrer frontal mit einem entgegenkommenden Volkswagen, welcher von der Mainzer Straße auf den Theodor-Heuss-Ring auffahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Da beide Fahrer nur leicht verletzt waren, mussten sie nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

7. Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Taunusstein, B 417 & Wiesbaden, B 417, Fischzuchtweg und B 54, Freitag, 09.06.2023, 17:00 Uhr

(thi) Eine Frau aus Bonn ist am Freitagnachmittag mehrfach in den Gegenverkehr geraten, wobei dieser gefährdet wurde. Weiter überfuhr sie eine rote Ampel. Die Polizei konnte die Fahrt beenden und sucht nun nach Zeugen der Vorfälle. Kurz nach 17:00 Uhr wurde der Polizei per Notruf die gefährliche Fahrt gemeldet. Eine 63-jährige Frau befuhr mit einem braunen Opel Astra die B 417 in Richtung Wiesbaden. Hierbei sei sie mehrfach trotz Gegenverkehr auf den Gegenfahrstreifen geraten. Anschließend setzte die Bonnerin ihre Fahrt über den Fischzuchtweg fort, wobei sie auch mehrfach auf den Gegenfahrstreifen geraten sein soll. Im Kreuzungsbereich Fischzuchtweg und B 54 soll die Opelfahrerin eine rote Ampel überfahren haben. Zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam es glücklicherweise nicht. Das Fahrzeug konnte schlussendlich durch eine Streife angehalten werden. Die Dame muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 in Verbindung zu setzten.

8. Unfall mit verletztem Fußgänger,

Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring,

Samstag, 10.06.2023, 22:40 Uhr,

(js) Am Samstagabend kam es auf dem Kasteler Otto-Suhr-Ring zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, bei welchem der Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine 18-jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Chevrolet gegen 22:40 Uhr den Otto-Suhr-Ring in Richtung Wiesbadener Straße, als ein ebenfalls 18-jähriger Wiesbadener unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Der 18-jährige wird durch den Pkw erfasst und stürzt zu Boden. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

9. Linienbus beschädigt,

Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 11.06.2023, 03:30 Uhr

(am) Am Sonntagmorgen zerstörte ein unbekannter Täter die Scheibe eines Linienbusses. Anschließend flüchtete der Täter. Nachdem es gegen 03:30 Uhr in einem Linienbus der Nassauischen Verkehrsgesellschaft zu einem Streit gekommen sein soll, riss ein bisher unbekannter Täter einen Nothammer aus der Halterung und schlug damit gegen eine Scheibe des Busses. Diese wurde dadurch zerstört. Der Täter flüchtete anschließend durch die Bleichstraße in Richtung Bismarckring. Der Täter wurde als männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von mitteleuropäischer Erscheinung beschrieben. Er soll kurze schwarze Haare getragen haben und sei von schlanker Statur. Er war mit einem weißen "Gucci"-T-Shirt, einer blauen Jogginghose und dunklen Sneakern bekleidet. Weiterhin trug er eine schwarze Umhängetasche bei sich. Der Schaden an der Scheibe beträgt ca. 500,- EUR. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell