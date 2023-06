Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.06.2023, gegen 17.30 Uhr, sollte ein Fahrer eines silbernen Motorrollers in der Römerstraße kontrolliert werden, da er an einem Fußgängerüberweg einen Rotlichtverstoß beging. Der Fahrer des Motorrollers ignorierte alle Anhaltezeichen der Polizei und entzog sich der Kontrolle durch eine Flucht. An der Kreuzung Römerstraße / Hauptstraße / Hinterdorfstraße missachtete er ebenfalls das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Er flüchtete über die Hinterdorfstraße, Oberbaselweg, Bläserstraße, Hebelstraße, fuhr über den Hebelplatz in Richtung Schlaichturm und bog nach rechts in den Bahnweg ab. Im Bahnweg stellte er den Roller in einen Hinterhof und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-jährige Fahrer des Rollers im Bereich des Kreisverkehres Bundesstraße 3 / 317 / Basler Straße vorläufig festgenommen werden. Der 17-Jährige flüchtete vermutlich vor der Polizei, da er mit einem in der Nacht vom 23. auf 24.06.2023 in Lörrach entwendeten Motorroller unterwegs war. Zudem ist der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch war ein gefälschtes Versicherungskennzeichen an dem Motorroller angebracht. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere Zeugen, welche die Flucht beobachteten und sachdienliche Angaben dazu machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell